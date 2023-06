Viva Rai 2, Fiorello si scusa con i residenti di via Asiago: ‘Non possiamo biasimarli’

Durante la puntata del 6 giugno di Viva Rai 2 Fiorello si è scusato con i residenti di via Asiago che nei giorni scorsi si sono nuovamente lamentati per il baccano in strada che si crea durante la trasmissione.

Fiorello precisa: ‘Vorrei dire che fuori non abbiamo diffusione, qualche schiamazzo arriva dal pubblico’

“Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c’è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo. Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano, ci parliamo muovendo le labbra e ogni tanto c’è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d’Italia ed è contento quando viene qua”.

Così Fiorello ha commentato, tra gli applausi del cast presente nel glass, la notizia delle rimostranze dei condomini dei palazzi vicino a via Asiago per il rumore causato in gran parte dal pubblico che giunge ogni mattina a guardare in diretta la trasmissione e salutare lo showman. “Comunque vi chiediamo sempre umilmente scusa”.

L’ironia dello showman: ‘La Rai per confermarci dovrebbe fare 15 riunioni di condominio’

E poi con la consueta ironia Fiorello ha aggiunto: ”La Rai per confermarci dovrebbe fare esattamente… esattamente… 15 riunioni di condominio! Vedo Ciannamea e Roberto Sergio a parlare di millesimi per il rumore”. Il giorno prima lo showman aveva scherzosamente affermato che il 9 giugno, giorno dell’ultima puntata di Viva Rai 2, per i residenti di via Asiago sarà come la Festa della Liberazione.