Pippo Baudo, l’allarme di Pippo Balistreri a Italia Sì: ‘Mi emoziono perché sta male’

I segreti del Festival di Sanremo con gli aneddoti di Pippo Balistreri, direttore di palco del Teatro Ariston da più di 40 anni. Ospite della puntata del 18 febbraio della trasmissione Italia Sì, condotta da Marco Liorni, ha snocciolato una serie di aneddoti sulla grande kermesse musicale con un’esternazione su Pippo Baudo che ha allarmato i telespettatori.

Il direttore del palco del Festival di Sanremo a Italia Sì: ‘Blanco? Non sentiva alle prove, cosa preparata da lui’

Balistreri si è prima soffermato sull’episodio di Blanco. “Secondo me non è vero che non sentiva, perché anche durante le prove nello stesso momento si è fermato dicendo che non sentiva... L’ho capito dopo questo, secondo me lui sentiva benissimo anche perché i ragazzi della Rai non sbagliano su queste cose. Secondo me è una cosa preparata da lui” – ha affermato sottolineando che dopo la performance ha consigliato all’artista bresciano di acquistare l’auricolare.

Poi è stato mostrato lo storico episodio del 1992 in cui Pippo Balistreri intervenne sul palco per bloccare l’incursione di ‘cavallo pazzo’ mentre Pippo Baudo dava il via al Festival al grido “è truccato, vince Fausto Leali“.

Pippo Balistreri interviene per bloccare ‘cavallo pazzo’ durante la conduzione di Pippo Baudo a Sanremo 92

Pippo Balistreri ricorda i Festival con Baudo e si commuove: ‘Sta male credo’

“Ho preso anche delle botte in quella circostanza, perché c’era tanta gente che menava.. Sono intervenuto perché mi sono reso conto che in scaletta non c’era questa cosa”. Il direttore del palco di Sanremo si è commosso nel parlare delle sue esperienza al Festival con Baudo. “Con lui ne ho fatti dieci. Il momento che ho più nel cuore? Ora non mi viene in mente, mi emoziono perché Baudo sta male credo“.

Con Balistreri emozionato è intervenuto Marco Liorni che ha mandato un grande abbraccio al grande conduttore televisivo. “Salutiamo Pippo Baudo, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti da qui” – ha riferito il presentatore di Italia Sì.