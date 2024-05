Scontro Mentana – Gruber, interviene La7: la reazione della conduttrice di Otto e Mezzo

Nelle scorse ore Enrico Mentana aveva chiesto a La7 di intervenire sulla querelle con Lilli Gruber. Intervento che non è tardato dopo l’aut aut del giornalista così com’è arrivata la controreplica della collega.

Scontro Mentana – Gruber, la nota di La7: ‘Fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco’

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”.

Scrive in una nota l’editore di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. “Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”. Una presa di posizione che ha soddisfatto Mentana come sottolineato sui suoi profili social. “Sottoscrivo”.

Il direttore del Tg La7: ‘Sottoscrivo’, la conduttrice di Otto e Mezzo: ‘Condivido da 16 anni le regole della mia azienda’

Del resto era stato il conduttore a chiedere un intervento dell’azienda durante il tg di martedì 7 maggio. “Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità a questo riguardo. Gruber ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei miei confronti. Gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore.

Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, se no ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze”. La nota di La7 è stata commentata anche da Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo: “Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda”. Vicenda chiusa o ci saranno ulteriori strascichi?