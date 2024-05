Si infiamma la polemica a distanza tra Enrico Mentana, direttore del tg di La 7, e Lilli Gruber, conduttrice di ‘Otto e Mezzo‘.

Mentana al veleno contro Lilli Gruber dopo l’affondo della conduttrice di Otto e Mezzo

Dopo il piccato rimprovero della collega in apertura di puntata di lunedì 6 maggio, in cui la conduttrice si è risentita per aver iniziato in ritardo dopo ‘l’allungamento’ del tg di Mentana (“L’incontinenza è una brutta cosa” – aveva detto Gruber cominciando il programma), arriva la secca replica del giornalista che – su Facebook – non la manda a dire.

“Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti, del tutto simile a quelle dei giorni precedenti, del Tg La 7 di ieri sera -ha scritto Mentana pubblicando il grafico degli ascolti – segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento.

Mentana: ‘I vertici di La 7 non hanno preso le distanze, le prendo io da maleducati e ignavi’

A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente”.

Un giudizio, prosegue il direttore del tg di La 7, “da cui finora nessuno tra i vertici di La 7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.