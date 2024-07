Spagna campione d’Europa 2024, da Madrid a Barcellona si scatena la festa: i video

Un 14 luglio 2024 che gli spagnoli ricorderanno a lungo. Prima Alcaraz a Wimbledon e poi il trionfo delle Furie rosse agli Europei contro l’Inghilterra.

Oyarzabal decide la finalissima con l’Inghilterra, Yamal miglior giovane di Euro 2024

Sarà una notte dolcissima e di baldoria in tutta la Spagna. In ogni piazza e in ogni angolo si è scatenata la gioia per la meritata vittoria della Roja. Da Madrid a Barcellona passando per La Coruña. Ovunque scene di giubilo per il 4° titolo europeo. È la notte di De La Fuente e della spensieratezza dei giovani fenomeni spagnoli come Lamine Yamal (il 13 luglio ha compiuto 17 anni) e Nico Williams (il 12 luglio ha compiuto 22 anni) non a caso autore dell’assist e del gol che ha permesso di sbloccare il match con l’Inghilterra battuta 2-1 nella finale di Berlino. Il pareggio di Palmer ha solo messo paura.

Poi ci ha pensato Oyarzabal a chiudere il match. Giorgio Chiellini “consegna” loro la coppa, quella vinta tre anni fa a Wembley. Tifosi inglesi, in stragrande maggioranza, ancora beffati, sostenitori di una Nazionale specializzata nello sfiorare puntualmente il trionfo. Il calcio, come cantavano, non è tornato a casa. La Coppa, ha scelto un’altra volta la Spagna dei record. Record perché con la vittoria 2-1 sull’Inghilterra la formazione iberica ha vinto tutte e sette le partite in calendario cosa finora mai riuscita ad alcuna Nazionale. Record perché ha vinto le ultime quattro finali disputate di un torneo importante: Campionato Europeo nel 2008, 2012, 2024 e Coppa del Mondo nel 2010.

In Spagna si scatena la festa

Nessuna squadra europea ha mai collezionato quattro successi in quattro finali consecutive di Coppa del Mondo/Euro. Record perché all’età di 17 anni e un giorno, Yamal è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato una finale di Coppa del Mondo o Campionato Europeo, battendo il record di Pelé della Coppa del Mondo del 1958 (17 anni 249 giorni). É la Spagna che ha dominato un Europeo che ha vinto meritatamente.

