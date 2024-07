L’Argentina non molla la Copa America: trionfo firmato Lautaro dopo gli incidenti e le lacrime di Messi (VIDEO)

L’Argentina vince la Copa America 2024 superando ai supplementari la Colombia con un gol di Lautaro Martinez a 7′ minuti dai calci di rigore. Un ultimo atto caratterizzato dal ritardo di un’ora e un quarto per via degli scontri all’esterno dello stadio e dall’infortunio di Messi che si è lasciato andare ad un pianto a dirotto che ha ricordato quello di Cristiano Ronaldo.

🏆 #CopaAmérica



🎶 Fideo no se va, se queda en los corazones de todos los argentinos 💙🤍💙 pic.twitter.com/Puq9ddkZU6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2024

Me duele el alma. Me hace mierda hermano.pic.twitter.com/LvylZ7FkTc — Team Leo Messi (@TeamLeoM) July 15, 2024

Lautaro Martinez firma la vittoria dell’Argentina sulla Colombia ai supplementari

Lacrime anche per Angel Di Maria, all’ultima partita con l’Albiceleste. Novanta minuti equilibrati con i campioni del mondo che sono venuti fuori nei supplementari quando James Rodriguez hanno calato il ritmo forsennato che aveva caratterizzato il primo tempo. Per l’Argentina è la 16esima Copa America, il secondo titolo consecutivo. Continua la maledizione della Colombia che non vince il torneo dal 2001. La squadra del ct Scaloni affronterà la Spagna nella supersfida tra vincitori di coppe continentali.

La finale di Copa America tra Argentina e Colombia è iniziata con un ritardo di oltre un’ora a causa di problemi con il pubblico, compresi i tifosi che hanno forzato i cancelli di ingresso. Tensioni che hanno portato a scontri dei tifosi della Colombia che hanno cercato di entrare nell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, senza biglietto.

USA should never host any football tournaments again #CopaAmerica 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lQsAm2K262 — Footy Humour (@FootyHumour) July 15, 2024

Messi piange a dirotto dopo l’infortunio, Di Maria in lacrime all’ultima recita con l’Albiceleste

Numerosi video pubblicati sui social media mostrano i tifosi dei Cafeteros che saltavano oltre le ringhiere di sicurezza vicino all’ingresso sud-ovest dello stadio e correvano oltre gli agenti di polizia e gli addetti allo stadio. Si sentivano delle urla in sottofondo. Si è potuto vedere una manciata di persone ricevere cure mediche e chiedere acqua nel caldo soffocante del sud della Florida. Gli agenti sono riusciti a spingere la folla dietro i cancelli e a bloccare l’ingresso in modo che nessuno potesse entrare, anche se molti fan con i biglietti erano già arrivati ​​ai loro posti prima di allora.

Un giovane tifoso che indossava la maglia dell’Argentina è stato lasciato entrare dal cancello piangendo istericamente mentre l’uomo che era con lui e un agente di polizia cercavano di confortarlo. Inizialmente la sicurezza sembrava aprire leggermente i cancelli per consentire l’ingresso solo a una manciata di fan alla volta, mentre altri partecipanti arrabbiati spingevano contro le ringhiere. I volti insanguinati di alcuni tifosi della Colombia hanno fatto il giro dei social.

Dopo aver richiuso i cancelli, la sicurezza ha iniziato a far entrare lentamente i fan intorno alle 20:10, con il nuovo orario di inizio fissato per le 21:15, ma la confusione non si è fermata. I fan hanno nuovamente sfondato le ringhiere, così tanti che hanno fatto irruzione che gli scanner di sicurezza hanno oscillato avanti e indietro dalle forze dell’ordine. Una situazione di caos in uno degli stati che ospiterà la Coppa del Mondo del 2026. Per il calcio d’inizio si è dovuti aspettare le 22:15 (le 3:15 in Italia).

Gli scontri all’esterno dello stadio di Miami, i tifosi colombiani hanno forzato i cancelli: il match inizia con oltre un’ora di ritardo

Un tifoso di nome Claudio, che si è recato alla partita da Mendoza in Argentina, ha parlato di non riuscire a respirare mentre la polizia cercava di sedare il caos. “Non possono organizzare una Coppa del Mondo! È impossibile” ha detto Claudio in spagnolo. “La gente è rimasta per ore attaccata al cancello, senza riuscire a respirare. C’era un anziano, guardatelo, guardatelo (fa segno al figlioletto), rimasto senza acqua. Niente acqua, niente.”. Alla fine numerosi tifosi sono entrati senza biglietto ed hanno assistito a metà tempo allo spettacolo di 7′ minuti di Shakira.