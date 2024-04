Inter campione d’Italia, si illumina la 2ª stella: Pippo Inzaghi spiega la mossa capolavoro del fratello

Sulle maglie nerazzurre ci sarà spazio per una seconda stella. L’Inter è campione d’Italia per la 20esima volta. Un titolo conquistato con 5 giornate di anticipo nella partita più attesa, il derby con il Milan. Non sono mancati sfottò e provocazioni come lo striscione dei tifosi rossoneri: “Sul campo sono 19”.

Inter campione d’Italia per la ventesima volta

La festa nerazzurra negli spogliatoi

L’Inter supera il Milan nel derby: Acerbi e Thuram firmano il trionfo nel derby, finale da far west con 3 espulsioni

Un trionfo arrivato al termine di una sfida caratterizzata dal far west finale con una rissa e tre espulsioni. Due a uno il risultato finale per la squadra di Simone Inzaghi che vince il primo tricolore in carriera dopo aver fatto incetta di Coppe Italia e Supercoppa.

A firmare l’impresa nerazzurra Acerbi che ha aperto le marcature nel derby dopo aver vissuto settimane complicate per la querelle della presunta frase razzista a Juan Jesus. Il raddoppio è stato realizzato da Thuram a inizio ripresa. Tomori ha riaperto la partita rendendo infuocato il finale con le espulsioni di Theo Hernandez e Calabria per il Milan e Dumfries per l’Inter.

Lautaro Martinez commosso: ‘Lo dedico alla mia famiglia in Argentina, piangerò tanto’

Un trionfo che è arrivato sotto una pioggia battente in una serata più invernale che primaverile e davanti ai 75.554 gli spettatori presenti a San Siro. L’incasso della stracittadina si avvicina ai 6 milioni di euro, con il totale che è arrivato a 5.735.390 euro.

Dopo la Juventus, arrivata a tre, l’Inter è la seconda squadra italiana a cucire due stelle sulla maglia. La festa si è spostata negli spogliatoi tra balli e cori da stadio con Barella e Thuram scatenati. Al gruppo si è unito anche Marotta. Fiumi di champagne e gioia incontenibile. Amarezza e rabbia sul versante opposto con Pioli ormai ai saluti. Commovente l’immagine di un giovane tifoso del Milan in lacrime per il ko nel derby e per una stagione avara di gioie nonostante il secondo posto.

Tifosi dell’Inter in festa al Duomo

Pippo e Simone Inzaghi

Pippo Inzaghi a Dazn: ‘Calhanoğlu vertice basso è stato il suo capolavoro’

Commosso Lautaro Martinez a fine partita. “Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto. Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato . Ora piangerò tanto“. A Dazn è intervenuto Pippo Inzaghi che ha spiegato qual è stato il segreto del trionfo di Simone Inzaghi con l’Inter. “Çalhanoğlu vertice basso è stato il suo capolavoro come quando Ancelotti mise Pirlo. Io lo conoscevo come trequartista poi i giocatori bisogna conoscerli. Simone è stato sempre un grande intenditore di calcio, poi lui è abile nel convincere i giocatori a fare un certo tipo di lavoro. Poi ha dimostrato che il 3-5-2 non è solo un modulo “