Scudetto Inter, Dimarco si affaccia dal balcone in piazza Duomo dopo la festa in hotel (VIDEO)

La pioggia non ha fermato i festeggiamenti dell’ Inter per la vittoria del ventesimo scudetto. La squadra si è ritrovata in un hotel vicino San Siro.

Inter, in migliaia hanno festeggiato il ventesimo scudetto dell’Inter in piazza Duomo: Dimarco manda in visibilio i tifosi

Successivamente alcuni giocatori, tra i quali in particolare Federico Dimarco, si sono spostati in Piazza Duomo, affacciandosi da un balcone per l’incontenibile gioia delle centinaia di tifosi nerazzurri ancora presenti. Tra fumogeni, bandiere, cori e anche fuochi d’artificio è comparso pure un trattore, arrivato fino al centro della città per celebrare il trionfo degli uomini di Simone Inzaghi: alcuni tifosi sono anche saliti sul tetto del mezzo per saltare e sventolare una bandiera nerazzurra con sopra il tricolore. Non sono mancati i riferimenti ai cugini con un gruppo di sostenitori che si è presentato con una bara colorata di rossonera.

Passate da poco le 2 di notte, Federico #Dimarco si palesa in Piazza Duomo e fa proseguire la festa #scudetto dell’#Inter pic.twitter.com/1i0unkoFci — Bernardo Cianfrocca (@Cianfrico) April 23, 2024

Tifosi nerazzurri su un trattore per festeggiare il tricolore, compare anche bara rossonera

Dopo l’ennesimo lancio di fuochi d’artificio e qualche petardo, a poco a poco la piazza si è svuotata lasciando una distesa di bottiglie e cocci di vetro. Tra i sostenitori nerazzurri accorsi in piazza Duomo per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter anche l’archistar Stefano Boeri che ha mostrato sorridendo una grossa stella gialla.

Alle 3.15 compare la bara del Milan in Duomo#IM2Stars pic.twitter.com/duljTNsiiT — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 23, 2024