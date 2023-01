Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio: video, gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi, 16 gennaio, San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa della chiesa cattolica dal maggio del 308 al 16 gennaio del 309. Il romano salì al soglio in un periodo piuttosto difficile per la chiesa.

Marcello sale al soglio pontificio dopo le persecuzioni di Diocleziano

La sanguinosa persecuzione di Diocleziano aveva lasciato il segno ed anche se con la proclamazione di Massenzio i cristiani avevano potuto far rientro a Roma, divisioni e lacerazioni avevano creato un clima di tensione. Chi aveva abiurato la fede durante il periodo delle persecuzioni chiedeva di essere riammesso alla comunione senza alcun atto di penitenza ritenendo tale procedura obsoleta.

Il pontificato lampo nel tentativo di riorganizzare la chiesa: morì in esilio

Marcello cercò di riorganizzare la chiesa e suddivise il territorio in 25 distretti assimilabili alle attuali parrocchie. Il suo meticoloso lavoro fu interrotto dalla controversia dei lapsi palesemente contrari alle posizione tradizionalista del Papa. Il clima di odio portò a violenti scontri che sfociarono in terribili stragi. Massenzio avallò la tesi dei ribelli e ordinò l’esilio di Papa Marcello, ritenuto responsabile dei disordini.

Dopo un breve pontificato il Santo Padre morì poco dopo aver lasciato Roma. Il suo corpo fu traslato successivamente nella Capitale al cimitero di Priscilla, sulla Salaria e di fronte al cimitero di Novella che aveva fondato durante il suo breve Pontificato. Fu subito venerato come Santo.

Il significato del nome

Significato del nome. Marcello deriva dal latino Marcellus e significa ‘piccolo martello. Vengono usate anche le forme Marcelliano e Marcellino. Si tratta di una persona dotata di una sensibilità unica; piuttosto riservata, quando entra in confidenza con le persone vi si affeziona senza remore. Ama molto leggere e preferisce il mondo delle idee a quello delle azioni.

