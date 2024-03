Il Dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia, Nutrizione e Andrologia Federico II diretto dalla prof Annamaria Colao in collaborazione con il consigliere regionale Fulvio Frezza, il presidente dell’Adif II (Associazione Diabetici Federico II) Roberto Sepe, l’ufficio stranieri del Comune di Napoli e Savaray Ravendra Jeganesan, consigliere aggiunto del Comune di Napoli, presenteranno, sabato 9 marzo alle ore 9:00, il Dia Day Diabetic Immigrants Assistance.

Si tratta del primo ambulatorio per stranieri che sarà aperto presso Policlinico Nuovo di via Pansini a Napoli, dove tutti i cittadini extracomunitari che non soggiornano regolarmente sul territorio italiano presenti sul territorio potranno avere la possibilità di avere accesso libero a cure mediche e dunque di usufruire di visite diabetologiche, endocrinologiche, nutrizionali e valutazioni posturali in maniera gratuita.

Un’iniziativa importante, che sarà coordinata dal dottor Nicola Tecce per la tutela delle condizioni di salute al di là della presenza regolare o meno sul territorio. All’inaugurazione di sabato mattina prenderanno parte la professoressa Annamaria Colao, il console onorario dello Sri Lanka Carmine Capasso, il console dell’Ucraina Maksym Kovalenko ed il console generale della Repubblica di Bulgaria Gennaro Famiglietti.