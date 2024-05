Chef Rubio su X con il volto insanguinato e l’occhio gonfio: ‘Squadraccia sionista’ (VIDEO)

Gabriele Cherubini, conosciuto come Chef Rubio, noto per le posizioni pro-Palestina, è stato aggredito fuori dalla sua casa a Roma. É stato lui stesso a denunciarlo con foto e video sul suo profilo di X nella serata di mercoledì 15 maggio sostenendo che è opera di una “squadraccia sionista“.

Mentre cammina con il volto insanguinato ed un occhio gonfio, Chef Rubio denuncia: “Questo è quello che mi hanno fatto: mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Hanno bloccato il cancello elettrico, erano in cinque”. Più tardi, ha pubblicato un’immagine del suo volto tumefatto ma ripulito dal sangue, fotografato al Pronto soccorso; e anche una foto dell’interno di quella che presumibilmente è la sua auto, con i vetri dei finestrini infranti. “Vergogna tutti. Il sionismo è mafia e i giornalisti sono i primi responsabili” -ha aggiunto in un altro post.

“Dalle tende contro il genocidio alla Sapienza esprimiamo la nostra massima solidarietà a Chef Rubio preso di mira e aggredito poco fa da una squadraccia sionista”. Così un comunicato degli studenti che protestano all’università di Roma per i palestinesi. “I giornali, la Crui, il governo hanno dato a noi studenti e a chi protesta per la Palestina dei violenti, degli aggressori e degli intolleranti: una falsa narrazione che prova a ribaltare una realtà più che evidente.”.

Il comunicato prosegue affermando che “Chef Rubio si è speso tantissimo da sempre per la causa palestinese rendendosi disponibile ed esponendosi anche prima del 7 ottobre partecipando ai presidi, alle azioni di boicottaggio e andando nelle scuole e nelle università. Il terrorismo sionista agisce impunemente da decenni con la connivenza di tutte le istituzioni di questo paese che, governo dopo governo, ha continuato dandogli sostegno militare, ideologico e politico”. L’ex rugbista ha ringraziato su X gli studenti de La Sapienza: “Grazie ragazze, grazie ragazzi. Ai terroristi si sorride in faccia e si continua dritti fino alla liberazione della Palestina”

Prominent Italian chef Gabriele Rubini (known as Chef Rubio) posted on his account on "X", revealing that a group of zionists ambushed and attacked him outside his home over his support for Palestine.



"They waited for me outside my house, six of them, and cut the gate wires to… pic.twitter.com/xx6qWvvLQ2