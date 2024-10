17enne di Palermo accusa la matrigna di aver abusato di lui, assolta dal tribunale: ‘Nessuna costrizione’

Gli sguardi maliziosi, le attenzioni fino a momenti sempre più intimi. Una donna di 42 anni era finita a processo con l’accusa di aver costretto il figlio 17enne del compagno ad intrattenere rapporti intimi con lei.

Il 17enne aveva denunciato di essere stato costretto dalla matrigna ad avere rapporti con lei

La vicenda risale al 2020 e a distanza di tre anni, martedì 29 ottobre, il giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Monica Sammartino, ha assolto l’imputata per non aver commesso il fatto. Nella sostanza sono state recepite le tesi dell’avvocato difensore della donna, Domenico La Blasca, e del pm che aveva chiesto l’assoluzione in quanto il rapporto sarebbe stato consenziente.

Dall’altra parte il 17enne, attraverso i suoi legali, sosteneva che la compagna del padre avrebbe iniziato a girare per casa con completini intimi sempre più audaci con comportamenti sempre più provocatori fino ad iniziare ad abusare di lui. Il minore ha spiegato che è stato costretto anche a ricorrere a uno psicologo per la situazione che si era creata in casa.

Il compagno della 42enne, un parrucchiere di 66 anni, ha scoperto della relazione leggendo uno scambio di messaggi tra la donna e una cartomante alla quale chiedeva consigli sulla relazione intrapresa con il 17enne. L’uomo aveva chiesto spiegazioni alla partner che aveva ammesso di essersi invaghita del figliastro e di essersi lasciata travolgere dalla passione.

L’assoluzione e il processo parallelo per lo stalking del compagno

Una relazione consenziente e senza costrizione ma il minore ha raccontato un’altra storia sostenendo che la donna avrebbe iniziato a ricattarlo ed a fare ritorsioni come non cucinare per lui e non lavargli più gli indumenti. Inoltre sosteneva che gli impediva di avere una vita sentimentale e di frequentare una sua coetanea.

Dopo aver ascoltato le registrazioni la donna ha ribadito di aver avuto una relazione con il 17enne ma che era stato lui a provocarla. Al termine Inoltre ha riferito che l’ex compagno la perseguitava e minacciava di denunciarla per abusi su minore nel caso non fosse tornato con lui. Vicenda per la quale è stato avviato un processo parallelo per stalking nei confronti del padre del 17enne davanti ai giudici del tribunale di Palermo.