Scendono per spingere l’auto in panne: travolti e uccisi a Vibo Valentia di rientro da lavoro

Sono stati travolti e uccisi mentre spingevano l’auto rimasta in panne lungo la Trasversale delle Serre, in provincia di Vibo Valentia, nei pressi del comune di Simbario

Il 23enne Bruno Vavalà e il 60enne Nicola Callà sono stati investiti mentre spingevano l’auto

L’incidente si è verificato dieci minuti prima delle quattro di domenica 25 giugno. Le vittime, Bruno Vavalà, 23 anni e Nicola Callà, 60 anni, sono due camerieri originari di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, che stavano rientrando dopo aver terminato il turno di lavoro per un banchetto nuziale in un comune dello Ionio Reggino.

Secondo una prima ricostruzione le due vittime stavano facendo rientro a Serra San Bruno insieme agli altri occupanti della Peugeot 206 con il problema alla vettura che è verificato a qualche chilometro dalla loro destinazione finale. Sono scesi per metterla in sicurezza e proprio mentre la stavano spingendo in due sono stati investiti in pieno dalla Bmw, forse a causa di una visibilità esigua. Nell’impatto Bruno Vavalà è finito giù dal viadotto. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco.

Nel violento impatto il giovane cameriere è stato sbalzato dal viadotto, le vittime erano di Serra San Bruno

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze con gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due camerieri. Ferite le altre due persone che si trovavano in auto. “Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese, che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene”.

Sono le parole di cordoglio del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Tanti i messaggi di condoglianze sui social. Condiviso anche un video in cui il 23enne Bruno Vavalà si esibisce con l’organetto. “Fai divertire gli angeli come solo tu sapevi fare”.