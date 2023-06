Malore mentre fa il bagno nel lago di Garda: 25enne di Brescello muore sotto gli occhi degli amici

Una gita sul lago di Garda per concedersi qualche ora di relax in un luogo incantevole. Alessio Manfredini, 25enne originario di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è morto a Sirmione (Brescia) sotto lo sguardo degli amici che l’hanno visto sprofondare improvvisamente mentre faceva il bagno.

Alessio Manfredini è sprofondato dopo aver avvertito il malore, il bagnino è riuscito a riportarlo a riva

La tragedia si è verificata intorno alle 13:30 di sabato 24 giugno. Il giovane elettricista si trovava con il suo gruppo sulla spiaggia Giamaica, sotto le grotte di Catullo. Dopo essersi tuffato nel lago di Garda ha accusato un malore ed è andato giù. L’allarme è scattato immediatamente con il bagnino del lido ed altre persone sulla spiaggia che l’hanno raggiunto e riportato a riva dove sono state effettuate le prime manovre di rianimazione prima dell’arrivo della Guardia Costiera.

Nel frattempo è giunto anche l’elisoccorso che ha trasportato Alessio Manfredini all’ospedale di Desenzano in condizioni disperate. I medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte ma dopo poche ore è stata comunicata la notizia del decesso. In segno di lutto Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della Bandiera blu.

Il 25enne elettricista è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Desenzano dove è deceduto poco dopo

Costernato Carlo Fiumicino, sindaco di Brescello, che ha manifestato il suo cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale con un post pubblicato su Facebook. “Esprimo il mio personale cordogliò e dell’Amministrazione Comunale di Brescello rivolvendo un sentito pensiero ai genitori e ai familiari del carissimo Alessio che si trovano ad affrontare una perdita e un dolore grandissimo. A loro va anche tutta la vicinanza del paese perché ogni vita spezzata rappresenta una ferita anche per la nostra comunità”.