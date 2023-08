Scontro mortale a Melicucco: tre vittime, Maya perde la vita a 4 anni, salva la gemella

Tragico incidente sulla statale 682 “Jonio-Tirreno“. Tra le vittime anche una bambina. Non aveva ancora compiuto 4 anni Maya Teramo, la bambina deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate nello scontro frontale avvenuto in serata sulla superstrada Ionio Tirreno all’altezza di Melicucco, nel reggino.

Tragico impatto sulla statale Jonio-Tirreno: perdono la vita la 37enne Antonella Campenni e il 39enne Domenico Politi

Assieme alla piccola nell’impatto tra una Bmw e una Giulietta Alfa Romeo, sono decedute una donna di 37 anni, Antonella Campennì, e un uomo di 39, Domenico Politi.

I feriti sono la sorella gemella di Maya, che è stata portata dapprima nell’ospedale di Polistena da dove, in considerazione della gravità delle sue condizioni, è stata trasferita in una struttura sanitaria più attrezzata a Messina, il padre Domenico Teramo, di 39 , e la madre Valentina Crudo di 30 che sono stati entrambi operati.

La piccola Maya Teramo stava rientrando con i genitori dalla gita alle cascate di Bivongi: padre e madre operati

Per la donna, da quanto si è potuto apprendere, non si esclude il trasferimento in un altro nosocomio. La famiglia Teramo, originaria di San Calogero (Vibo Valentia) ma residente in un comune del milanese, faceva parte, assieme alla donna deceduta, di una comitiva che, nelle ore precedenti, si era recata a visitare le cascate di Bivongi e che stava rientrando in paese.