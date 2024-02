Roberto Vecchioni vede le immagini degli scontri di Pisa e scoppia in lacrime: ‘Non siamo così’, video

Non ha trattenuto le lacrime quando ha visto le immagini degli scontri di Pisa tra gli studenti e le forze dell’ordine durante il corteo pro Palestina. Roberto Vecchioni è stato ospite del programma In altre parole in onda su La 7 e condotto da Massimo Gramellini.

Durante la puntata di sabato 24 febbraio si è affrontato la questione che ha provocato indignazioni ed acceso il dibattito politico con il duro richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “I manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento”. Scosso e sconcerto Roberto Vecchioni nel rivedere le immagini degli scontri di Pisa.

Il cantautore: ‘Queste cose non devono succedere’

“Non so cose da vedere, si devono vedere ma sono cose che non possono succedere, non devono succedere. Non siamo così” – ha affermato in lacrime il cantautore che ha insegnato italiano al liceo classico dal 1969 al 1999 e che è particolarmente legato ai giovani.