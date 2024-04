Chiara Ferragni va allo stadio ma la sua Cremonese va ko, Fedez replica a Gramellini

Chiara Ferragni ricompare in pubblico e lo fa in una veste tutto sommato inusuale, quella della tifosa di calcio. L’imprenditrice digitale, alle prese con una dolorosa separazione con il marito Fedez, questo pomeriggio era in tribuna allo stadio Zini di Cremona per la partita di Serie B tra Cremonese e Ternana. Come si vede dalle immagini in tv e sui social, Ferragni indossava un cappello abbassato sul viso e un top bianco.

Chiara Ferragni allo stadio Zini con la mamma e il figlio Leone per tifare Cremonese ma i grigiorossi escono sconfitti

Accompagnata dalla mamma, dalla sorella e dal figlio Leone, l’imprenditrice ha lasciato lo stadio subito dopo la gara concedendosi a qualche foto e video con i tifosi grigiorossi presenti in tribuna. Il sostegno dell’imprenditrice digitale non è bastato ai grigiorossi che hanno perso in casa con la Ternana. Un ko che potrebbe lasciare il segno sulla corsa al ritorno in serie A.

Nel frattempo Fedez ha replicato a Massimo Gramellini che, sul consueto ‘Caffé’ quotidiano, parla del rapper e della vicenda senza andare troppo per il sottile. “Il vero mistero di Fedez è come una parte dell’opinione pubblica di sinistra abbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo -scrive il cronista- quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum”.

Fedez replica a Gramellini da Los Angeles: ‘A me di essere idolo della sinistra non frega un ca..o’

Il rapper non ha gradito e da Los Angeles, dove si trova per partecipare al festival musicale di Coachella, ha manifestato il suo malcontento. “E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il culo all’aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles”, scrive il rapper postando delle foto del luogo in cui si trova. E poi arriva al punto che palesemente lo ha fatto innervosire: “Per la cronaca, a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un cazzo… Io voglio essere l’idolo di tua nonna. Poi onestamente… Ma manco topo Gigio vorrebbe essere l’idolo della sinistra”