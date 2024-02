Scivola, sbatte la testa e cade in mare: trovato morto a Punta Ala il 58enne Andrea Nocentini

Il cadavere di un uomo di 58 anni è stato rinvenuto alle 11:30 di sabato 24 febbraio nelle acque del porto di Punta Ala (Grosseto). I carabinieri delle stazioni di Punta Ala e Castiglione della Pescaia sono intervenuti sul posto ed hanno svolto i primi accertamenti.

Il corpo di Andrea Nocentini è stato visto galleggiare tra due imbarcazioni nel porto di Punta Ala

La salma è stata recuperata e identificata. Si tratta di Andrea Nocentini, imprenditore aretino di 58 anni, l’uomo morto trovato in acqua nel porto di Punta Ala (Grosseto). Il corpo dell’uomo è stato visto galleggiare vicino alla banchina in mezzo a due imbarcazioni ed è stato dato l’allarme.

Da una prima ipotesi potrebbe essere scivolato sbattendo con violenza la testa per poi cadere in mare. . Il corpo è a disposizione della magistratura. Nocentini guidava la An Rappresentanze di Pieve al Toppo, azienda che produce componentistica in plastica e acciaio, era socio della Marina di Punta Ala e possedeva una barca a vela Ice che aveva acquistato da poco. Era un grande appassionato del mare ed era socio della Marina di Punta Ala. Il 58enne era padre di due figlie.