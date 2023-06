Sgomberato ex hotel Astor: all’interno 17 famiglie, il ‘blitz’ della mamma di Kata nello stabile

Si è provveduto allo sgombero dell’ex hotel Astor, a Firenze, in esecuzione del provvedimento del gip nell’ambito dell’inchiesta per il tentato omicidio avvenuto il 28 maggio scorso, quando un uomo precipitò da una finestra durante dei tafferugli, e della indagine per la scomparsa della piccola Kata, della quale non si hanno notizie da sabato 10 giugno.

Hotel Astor sgomberato dopo la scomparsa di Kata e il tentato omicidio di un uomo

Come riferito dalla Procura di Firenze lo stabile era abusivamente occupato dal il 19 settembre 2022. All’interno erano presenti 54 persone, di origine peruviana e rumena, suddivise in 17 nuclei familiari tra cui 19 minori. La prefettura e il Comune di Firenze si sono attivati ​​per assicurare che gli occupanti vengono alloggiati in altre strutture abitative. Le operazioni di sgombero sono iniziate intorno alle 7 di sabato 17 giugno.

Il reato ipotizzato è quello di invasioni di edifici. “Sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati o comporti il ​​rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell’immobile” – ha spiegato in una nota firmata dal procuratore aggiunto della Dda di Firenze Luca Tescaroli.

La mamma di Kata nello stabile per recuperare effetti personali

Nelle operazioni di sgombero sono state portate via anche bombole del gas accumulate su un terrazzino e utilizzate per le cucine. Si tratta di impianti precari ed ad altro rischio sotto il profilo della sicurezza. Nel frattempo la madre di Kata è tornata all’ex hotel Astor, durante lo sgombero, accompagnata dall’assessore al Sociale del Comune di Firenze, Sara Funaro. La donna ha recuperato alcuni effetti personali.