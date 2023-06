Bambina scomparsa a Firenze, inquirenti sulle tracce della base dei rapitori: ispezionata palazzina

Le ispezioni eseguite martedì 13 giugno hanno sortito esito completamente negativo per la concomitante presenza di giornalisti. Con questa breve comunicazione i carabinieri spengono le speranze che fosse vicina una svolta nelle ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata.

Scomparsa Kata, senza esito le ispezioni nella palazzina in via Boccherini

Della bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno quando è scomparsa a Firenze dall’ex hotel occupato tra in via Maragliano, nella zona nord della città, dove abitava con la madre e il fratellino. Le ricerche si erano concentrate al civico 34 di via Boccherini, accanto all’hotel occupato.

Sul posto si era recata anche il sostituto procuratore della Dda di Firenze, Christine Von Borries, titolare dell’indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione. I Vigili del fuoco sono arrivati ​​all’ultimo piano della palazzina adiacente l’ex hotel Astor, al civico 34 di via Boccherini, e sono entrati dalle finestre. Secondo un’ipotesi investigativa la bambina potrebbe essere stata portata nell’abitazione ispezionata. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce della possibile ‘base’ dei rapitori.

Il palazzo ispezionato

Ascoltati il fratellino e lo zio di Kata, spuntano misteriosi volantini: ‘Sto bene’

Il sostituto procuratore Christine Von Borries, titolare dell’indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione, ha ascoltato per due ore il fratellino di 8 anni e lo zio di Kata. Oltre ai carabinieri, stanno operando anche i vigili del fuoco. Da rilevare che nella zona nord di Firenze sono comparsi numerosi volantini in formato A3 con al centro una scritta tra parentesi ‘Sto bene’.