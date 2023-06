Bimba di 3 anni esce di casa e cammina scalza nel cuore della notte a Seveso

Si è svegliata nel cuore della notte ha aperto la porta ed ha iniziato a vagare per strada. Una bambina di tre anni è uscita di casa a Seveso, in Brianza, intorno alle 4:00 di venerdì 16 giugno, e grazie alla segnalazione di un residente che l’ha notata camminare per strada è stata trovata dai carabinieri.

Seveso, la bimba salvata dai carabinieri grazie alla segnalazione di un residente

La bimba, secondo quanto ricostruito, è uscita mentre era in casa, in località Altopiano di Seveso, con la zia, ha aperto la porta, quasi sicuramente non chiusa a chiave, e si è allontanata. I carabinieri sono riusciti a risalire a dove abita, in via Prealpi, e l’hanno notata mentre camminava scalza con indosso solo una canottiera, camminava sul bordo della strada.

Lo stupore della zia quando la piccola è rientrata in casa con gli uomini dell’Arma

La piccola ha fornito ai militari le indicazioni utili per individuare l’abitazione di famiglia, poco distante dal luogo in cui è stata ritrovata. Quando la zia ha aperto e ha visto la nipote, ha detto di non essersi accorta di nulla. Poco dopo la bimba è stata affidata alla madre, nel frattempo rientrata a casa dopo aver trascorso la serata a Milano con alcuni amici. La donna ha ripreso con sé la bambina.