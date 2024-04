Uccise la moglie e la tagliò in 200 pezzi: ergastolo per Nicholas Metson, 3 anni e 3 mesi al complice

Ha pugnalato a morte sua moglie e poi ha tagliato il suo corpo in più di 200 pezzi prima di gettarli in un fiume nel loro appartamento di Stamp End, Lincoln, nel centro dell’Inghilterra. Nicholas Metson, 28 anni, si è dichiarato colpevole dell’omicidio e lunedì 8 aprile è stato condannato all’ergastolo e dovrà restare dietro le sbarre per almeno 19 anni prima di poter chiedere la libertà condizionata.

Nicholas Metson massacrò Holly Bramley nel loro appartamento di Stamp End

Le parti del corpo di Holly Bramley sono state trovate in una serie di borse della spesa dopo essere state gettate nel Witham nel marzo 2023. Per sbarazzarsi dei resti della moglie si è avvalso della complicità di un amico, Joshua Hancock che è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Nel condannarlo, il giudice Simon Hirst ha affermato che il non aver fornito una ragione su come e perché avesse ucciso sua moglie costituiva un aggravante per Nicholas Metson.

Nel tentativo di difendersi Holly Bramley ha morso il marito che le aveva bloccato la testa. Il 28enne è riuscito a divincolarsi e l’ha pugnalata quattro volte. Poi l’hai spostata in bagno dove l’hai smembrata con una serie di strumenti. Il giudice Hirst ha detto che Metson si è poi recato nel villaggio di Bassingham una settimana dopo per smaltire i resti dopo aver pagato a Hancock 100 sterline. Dopo aver compiuto il delitto il 28enne aveva inviato dei messaggi dal profilo Facebook della moglie agli amici per far credere che stesse bene.

Holly Bramley e Nicholas Metson

Il 28enne ha pagato 100 sterline al complice per aiutarlo a sbarazzarsi del corpo: incastrato dalle telecamere

Una messa in scena svelata dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso in cui si vede Metson spostare un gran numero di borse dal suo appartamento al 14° piano nelle prime ore del 25 marzo. Durante la perquisizione sono state rinvenute tracce di sangue su lenzuola e asciugamani. Inoltre dall’analisi del cellulare è emerso che l’uomo aveva cercato su Google “come sbarazzarsi di un cadavere“.

Durante il processo hanno testimoniato anche la madre e i fratelli della signora Bramley che hanno riferito il marito la sottoponeva a “controllo e manipolazione coercitivi” e che il loro matrimonio fosse “andato irrimediabilmente in pezzi”. La coppia si è sposata nel 2021 ma era sul punto di separarsi quando Metson ha commesso l’omicidio, ha riferito la corte. Nicholas Metson ha avuto numerose condanne precedenti per reati contro ex partner, la prima delle quali risale a quando aveva 17 anni, nel 2013, 2016 e 2017.