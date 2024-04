Isola dei Famosi, naufraga costretta al ritiro ancora prima di iniziare

“Un’altra sfida mi aspetta”. L’indizio che Tonia Romano aveva lasciato su Instagram prima che fosse ufficializzata la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Un’avventura sognata e attesa che è finita ancora prima di iniziare.

I naufraghi nip sono sbarcati su L’Isola dei Famosi 48 ore prima, Tonia Romano costretta al ritiro per problemi di salute

I naufraghi non famosi sono sbarcati con 48 ore di anticipo in Honduras ed hanno già iniziato la loro avventura come precisato da Vlamidir Luxuria nel corso della puntata di lunedì 8 aprile. A sorpresa sull’isola non c’era la 37enne originaria di Avellino. “Sulla Playa Espinada doveva esserci anche Tonia Romano ma ha avuto un problema di salute e non potrà essere tra i nostri”. Sui profili dell’ex caporal maggiore dell’esercito nessuno ulteriore elemento ma alcuni post di incoraggiamento degli amici che speravano di vederla in azione in Honduras.

Alla viglia della partenza aveva dedicato un post ai figli. “É per loro che continuo a lottare e sono loro a darmi la forza ad ogni sfida che affronto”. La sua infanzia difficile, i suoi sogni e la sua tenacia. la storia di Tonia Romano avrebbe di sicuro lasciato il segno. Da ragazzina ha vissuto il tormentato rapporto tra la madre e il padre biologico fino alla decisione di lasciare Napoli e tornare ad Avellino per mettersi alle spalle anni di vessazioni e tormenti. A 18 anni aveva vinto il concorso come pilota dell’Aereonautica militare ma l’altezza, 1,86, non gli consentì di superare la prova dell’abitacolo.

La dedica ai figli su Instagram prima della partenza dell’ex caporal maggiore, la difficile adolescenza ed il matrimonio naufragato

Dopo una breve apparizione a Uomini e Donne, nel 2006, Tonia Romano vince il concorso nell’Esercito italiano e diventa caporal maggiore. Nel frattempo trova l’amore e diventa madre di due gemelli, Maria e Andrea che oggi hanno 14 anni. Dopo essersi congedata dall’Esercito entra a far parte dei Vigili del fuoco. Il matrimonio, con un uomo più grande di 16 anni, si sgretola e lascia cicatrici profonde. Grazie alla sua tempra Sonia si è subito rialzata ed ha vinto la fascia di Miss Eleganza Casoria nel 2017. Era pronta per una nuova avventura ma il destino le ha negato, per ora, il sogno a lungo accarezzato.