Strage nella villa dell’orrore ad Altavilla Milicia, brucia la moglie e massacra i figli: ipotesi setta

“Ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi”. Sarebbe un fanatico religioso Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio ha confessato di aver sterminato, ad Altavilla Milicia, nel palermitano. La strage nella villetta dell’orrore sarebbe avvenuta diversi giorni prima.

Giovanni Barreca alle forze dell’ordine: ‘Ho ucciso tutta la mia famiglia venite a prendermi’, strage compiuta giorni prima

Ha ucciso la moglie 41enne, Antonella Salamone, e i due figli di 5 e 16 anni, Kevin ed Emanuel, mentre la figlia adolescente è riuscita a salvarsi. É quanto hanno scoperto gli inquirenti che stanno indagando sulla tragedia. Ad aiutarli è proprio la ragazza rimasta viva che viene sentita in queste ore. Sembra che il padre in piena notte abbia parlato di “presenze demoniache”.

Tesi che sembra avvalorata dalla macabra escalation di violenza che ha portato al triplice omicidio. Del cadavere della moglie, Antonella Salamone, sarebbero state trovate solo alcune parti sepolte nel giardino della villetta, ad Altavilla Milicia nel palermitano.

I resti di Antonella Salamone ritrovati in giardino bruciati, la figlia sopravvissuta: ‘Sentivo che parlava di presenze demoniache’

Secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata bruciata e sepolta. I resti sono stati trovati sotto un cumulo di terra. Nel giardino ci sono seppelliti anche alcuni animali. I rilievi sono affidati ai Ris di Messina. Kevin ed Emanuel sarebbero morti da almeno 36 ore. La terza figlia sarebbe stata drogata e ‘sequestrata’ nella propria casa ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, con i cadaveri dei fratelli. Il muratore ha strangolato il figlio più grande con una catena forse mentre dormiva.

Giovanni Barreca e Antonella Salamone

Uno dei figli strangolato con una catena, ascoltata coppia che ha scambiato messaggi con Barreca

Tra le ipotesi anche quella della setta religiosa. In caserma è stata convocata una coppia che non era in paese al momento della strage ma dall’analisi del contenuto del cellulare di Barreca e dagli scambi di messaggi sui social l’ipotesi degli inquirenti è che i due siano in qualche modo coinvolti.