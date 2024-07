Palinsesti Mediaset 2024/25: formula sperimentale per La Talpa, Maria De Filippi e Toffanin insieme

Tornano La Talpa e I Cesaroni, debuttano le serate speciali Amici-Verissimo, e non mancheranno film, musica, intrattenimento e informazione. Un via sperimentale La Talpa, che sarà condotta da Diletta Leotta, andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5.

Tante novità ma soprattutto tante conferme per i palinsesti Mediaset 2024/2025, presentati a Cologno Monzese. “Il Day Time fortissimo viene confermato” ha assicurato Federico Di Chio, direttore marketing strategico del gruppo presentando la prossima stagione.

Nel Day Time torneranno su Canale 5 Amici, Verissimo, Mattino Cinque, Forum, Beautiful, Grande Fratello (“Fatto un ottimo lavoro nella scorsa stagione”), Uomini e Donne, Pomeriggio Cinque, con Myrta Merlino confermata alla conduzione, La Ruota della Fortuna, Avanti un Altro, Caduta Libera e Striscia La Notizia, oltre al TG5. Da settembre tornerà Tu si que vales mentre a gennaio Maria De Filippi condurrà C’è posta per te.

Conferme anche per Temptation Island e L’Isola dei Famosi (“Sta vivendo stagioni di stanca, presto per parlare di conduzione”). In prime time spazio anche allo Lo show dei record, Io canto, Chi vuol essere milionario e Zelig. Tra le novità The Ultimate Entertainer, un programma che vedrà gli artisti impegnati in stili musicali diversi da quelli abituali. In primavera sono previste 4 serate speciale con Pio e Amedeo. Previsti eventi speciali con Vasco Rossi, Andrea Bocelli, i Pooh, Annalisa e le tre serate de Il Volo. “Ilary Blasi sta facendo bene con Battiti Live. Spero, e non vedo perché non sia così, l’anno prossimo lo rifarà. Poi vedremo se ci sono progetti che le interessano, a noi fa solo piacere” – ha precisato l’ad Mediaset.

Serate speciali con Maria De Filippi e Silvia Toffanin con Amici-Verissimo, tornano I Cesaroni

Quanto a Rete 4, oltre al Tg4, trovano conferma Tempesta d’Amore, Mattino 4, La signora in giallo, Lo sportello di Forum, Tg4 Diario del Giorno, Quarto Grado, Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Zona Bianca e poi il grande cinema di Retequattro. Raddoppia Bianca Berlinguer con É sempre Cartabianca che andrà in onda il martedì e la domenica in prima time. L’access prime time sarà affidato a Paolo Del Debbio (“Non è una bocciatura per Bianca Berlinguer” – ha detto Piersilvio Berlusconi) che condurrà anche Dritto e Rovescio. Passa su Rete 4 anche Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo.

“La fiction è ovviamente una gamba fondamentale dell’offerta della rete. Noi ci puntiamo molto: stiamo investendo sempre di più. Siamo anche molto soddisfatti dei risultati ottenuti con la nuova linea della fiction” – – ha spiegato Di Chio. Tra i nuovi titoli di Italia 1 ci saranno Max Working con Max Angioni, volto delle confermatissime Le Iene, e Il formicaio, un format tv spagnolo che parla argomenti di commedia, scienza, magia e politica. Conferma invece Studio Aperto e Sport, Csi, Ncis, Ncis Los Angeles Chicago PD, I Simpson e Chicago Fire.

Bianca Berlinguer raddoppia con É sempre Cartabianca, Del Debbio anche in access prime time

Dieci titoli, tra cui gli inediti Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello, ‘La regola del gioco’ con Alessandra Mastronardi, Alex Bravo con Marco Bocci, ‘Le onde del passato’ con Anna Valle, ‘Tutto quello che ho’ con Vanessa Incontrada, e il ritorno de ‘I Cesaroni’ con Claudio Amendola E poi le nuove stagioni di ‘Storia di una Famiglia perbene’ con Giuseppe Zeno, ‘Il patriarca’ con Claudio Amendola, ‘Maria Corleone’ con Rosa Diletta Rossi e ‘Buongiorno mamma’. con Raoul Bova. Quanto alle fiction internazionali, in prima serata su Canale 5 sono previsti Segreti di Famiglia, La Rosa della Vendetta, Endless Love e Zorro. Per lo sport il piatto forte dei palinsesti Mediaset è la Coppa Italia che andrà in onda su Italia 1, Canale 20 e Canale 5, in occasione dei match più importanti.