Wrestling, morto Virgil a 61 anni: braccio destro di Ted DiBiase

La star del wrestling Virgil, vero nome Michael Jones, è morto all’età di 61 anni. Aveva avuto due ictus negli ultimi due anni e in seguito gli era stata diagnosticata la demenza.

Aveva rivelato di non potersi permettere le spese mediche necessarie per pagare la sua battaglia contro il cancro al colon, cosa che lo ha portato a chiedere ai fan donazioni in cambio di autografi in quanto non poteva permettersi le spese mediche necessarie per pagare la sua battaglia contro il cancro al colon. L’amico Mark Charles III ha confermato mercoledì 28 febbraio la morte del wrestler.

“È davvero uno schifo di momento. A peggiorare le cose, so di avere un cancro al colon allo stadio 2. Sono un combattente ma ho bisogno del tuo aiuto. Non posso permettermelo”. qualsiasi spesa medica e mi farebbe piacere il tuo sostegno.” – aveva scritto Virgil su X/Twitter quando gli era stato diagnosticato il brutto male.

Jones aveva conquistato la ribalta negli anni ’80 nella WWF come braccio destro di Ted DiBiase prima di unirsi alla WCW per quattro anni. La sua memorabile vittoria in campionato arrivò quando superò DiBiase per il titolo Million Dollar a SummerSlam 1991.

Durante la sua carriera, ha lavorato con celebrità importanti, tra cui Hulk Hogan. Jones si ritirò dalle competizioni attive nel 2000 ma continuò a fare apparizioni. La sua ultima apparizione televisiva nel wrestling è stata un cameo nell’episodio del 29 aprile 2020 di AEW Dynamite.

“Qualcosa non andava. La mia testa, il mio braccio e il mio cuore. Quando sono tornato da Dallas sono andato dal medico e hanno scoperto un sacco di problemi. Per cominciare – senza che io lo sapessi, negli ultimi mesi il medico aveva scoperto che avevo subito 2 ictus enormi” – aveva raccontato un po’ di tempo fa. Virgil ha più volto lanciato appelli ai fan per raccogliere i fondi necessari per le sue spese mediche.