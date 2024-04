Blanco assolto per il palco distrutto a Sanremo, il Codacons: ‘Gaffe del Gip nel provvedimento’

Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco distrutto durante l’esibizione all’Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l’opposizione presentata dal Codacons, associazione dalla cui denuncia era nata l’indagine per danneggiamento. ”Nel motivare la sua decisione il Tribunale di Imperia commette una clamorosa ‘gaffe’ -tuona il Codacons– attribuendo il comportamento dell’artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l’artista partecipava.

Blanco, il Gip del Tribunale di Imperia ha rigettato l’opposizione all’archiviazione del Codacons

Peccato però che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano”. Nel provvedimento con cui il Gip Massimiliano Botti rigetta la richiesta del Codacons di proseguire le indagini sul cantante, si legge: ”Nel caso in esame, risulta che la collera di Fabbriconi (vero cognome di Blanco) è stata innescata da un malfunzionamento dell’impianto audio che, palesemente, ha rischiato di pregiudicare la sua prestazione; in un contesto di forte tensione come quello dell’esibizione canora sanremese, foriera di esiti decisivi per la carriera di ciascun cantante coinvolto, appare se non giustificabile almeno comprensibile la collera dell’indagato a fronte di un inconveniente che poteva compromettere le sue chances di vittoria”.

Il Codacons ha subito evidenziato che Blanco non aveva alcun possibilità di vittoria, non partecipando ad alcuna gara “essendo presente al Festival di Sanremo esclusivamente in qualità di ospite! Circostanza che, al contrario, aggrava il suo comportamento, del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l’elevato seguito di giovanissimi vantato dall’artista” – ha evidenziato il Codacons. Non solo. ”Per il Gip il fatto che il Comune di Sanremo non si sia attivato in sede legale contro l’artista, ridimensiona il caso della distruzione della scenografia dell’Ariston, e fa venire meno elementi per proseguire le indagini”, sottolinea l’associazione dei consumatori.

‘Assolto perché l’inconveniente con l’impianto audio poteva compromettere le sue chance di vittoria ma lui era ospite’

Scrive il giudice Botti: ”Si sottolinea che il Sindaco di Sanremo, pur avendo rilasciato dichiarazioni ai mass-media nelle quali allude ad un danno di immagine per la Città da lui rappresentata (cioè ad un danno obiettivamente maggiore di quello arrecato agli allestimenti floreali in sé e per sé considerati), non sembra aver esperito alcuna iniziativa in campo civile o penale nei confronti dell’indagato, mostrando di attribuire alla condotta di Fabbriconi un rilievo assai minore di quello dichiarato sull’onda dello strepito mediatico”. Ora il Codacons, a seguito degli evidenti errori contenuti nella decisione del Gip di Imperia, presenterà istanza al presidente del Tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento.