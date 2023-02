Blanco prende a calci i fiori a Sanremo 2023: il retroscena di Amadeus, furioso senatore ligure

Fuori programma o performance concordata? Amadeus ha fatto chiarezza sulla discussa esibizione di Blanco a Sanremo 2023 durante Viva Rai 2 Viva Sanremo su Rai 1. Fiorello ha chiesto al direttore artistico se era a conoscenza di quello che intendeva fare il vincitore dell’edizione 2022 con i fiori sul palco mentre eseguiva il brano L’Isola delle Rose.

Blanco si scaglia contro i fiori a Sanremo 2023, Amadeus: ‘Sapevamo che doveva rotolarsi’

“In realtà lui doveva fare qualcosa tipo rotolarsi sopra i fiori, di certo non quello che avete visto tutti” – ha spiegato il conduttore che ha aggiunto che non si è reso conto subito di quanto stava accadendo e del problema di audio che ha provocato l’ira incontrollata del cantante. “Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo perché non sentivamo la musica in quanto l’audio nel nostro box non è perfetto”.

Amadeus è stato invitato ad entrare in scena quando ormai Blanco aveva messo a soqquadro il palco. “Mi hanno detto vedi che puoi fare, ma sul momento non avevo capito“. L’artista è stato travolto da urla e fischi di dissenso da parte del pubblico dell’Ariston che ha ripetuto quando il conduttore di Sanremo 2023 ha prospettato l’ipotesi di ripetere la performance con Gianni Morandi che è entrato poi in scena con una scopa per aiutare a spazzare.

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — 𝒩 (@trovarsi) February 7, 2023

Il direttore artistico: ‘All’inizio non avevo capito’, il senatore Gianni Berrino: ‘Fiori sacri, sfregio a Sanremo’

“Ero dietro le quinte ed avevo appena fatto la foto con Blanco quando mi hanno invitato a vedere cosa stesse accadendo. Poi sono entrato in scena per pulire”. Successivamente Amadeus ha comunicato che non c’erano i presupposti per una nuova esibizione del bresciano. Il cantante è finito nel mirino del senatore, originario di Sanremo, Gianni Berrino (Fratelli d’Italia).

“Vedere i fiori presi a calci e distrutti sul palco da Blanco mi ha dato profondamente fastidio. A Sanremo i fiori sono sacri, rappresentano il sudore di bisnonni, nonni e genitori oltre che l’orgoglio territoriale” – ha chiosato l’esponente politico che ha aggiunto che il comportamento del cantante è uno sfregio alla città.