Lilli Gruber sbotta contro Enrico Mentana a Otto e mezzo: ‘L’incontinenza è una brutta cosa’ (VIDEO)

Questa volta non si è limitata ad incassare il colpo. Apertura al vetriolo di Otto e mezzo con Lilli Gruber che non ha nascosto il suo disappunto per i tempi lunghi e l’orario non rispettato da parte del Tg La 7 diretto da Enrico Mentana.

Lilli Gruber, stoccata contro Enrico Mentana per il tg prolungato: ‘Benvenuti alle 20:46 e non alle otto e mezza’

Il giornalista ha chiuso quando le 20:30 erano trascorse da un quarto d’ora come ha rimarcato la conduttrice. “Buonasera e benvenuti alle 20:46 e non alle otto e mezza ma l’incontinenza è una brutta cosa” – ha riferito Lilli Gruber che poi ha presentato il giornalista e scrittore Corrado Augias. Pare che non sia la prima volta che Enrico Mentana ceda la linea alla collega in ritardo.

Questa volta, però, il telegiornale di La 7 avrebbe sforato ben oltre la linea di tolleranza provocando la reazione di Lili Gruber che si è scagliata contro il mezzo busto senza citarlo. Al momento Mentana non ha replicato alle esternazioni della conduttrice di Otto e mezzo.