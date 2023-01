Gerry Scotti nonno per la seconda volta, l’annuncio su Instagram (VIDEO)

Fiocco azzurro per Gerry Scotti che è diventato nonno per la seconda volta. Il 10 gennaio è nato infatti il secondo figlio di Edoardo Scotti come annunciato dal conduttore televisivo che ha realizzato una Stories su Instagram mentre registrava Lo show dei record, programma in onda prossimamente su Canale 5.

La Stories Gerry Scotti durante la registrazione de Lo show dei record: ‘É nato mio nipote Pietro’

“In questo momento mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei record, esattamente alle 18:10 di 10 gennaio 2023, è nato mio nipote Pietro” – ha riferito orgogliosamente il giudice di Tu si que vales che poco tempo fa in un’intervista aveva parlato anche del suo rapporto con il nipotino e i figli della compagna.

Edoardo mi renderà nonno per la seconda volta ma sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna: sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l’acqua in casa” – riferì Gerry Scotti.

Tre anni fa era venuta alla luce Virginia

Il conduttore di Caduta Libera era diventato per la prima volta nonno il 15 dicembre 2020 quando era venuta alla luce Virgina, la prima figlia di Edoardo e della giornalista Mediaset Ginevra Piola. La scelta del nome fu un omaggio al nonno che all’anagrafe si chiama Virginio.