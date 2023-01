Avanti un altro, chi è la moglie dello Iettatore: l’ex ombrellina alla ‘corte’ di Bonolis

La dodicesima edizione di Avanti un altro è all’insegna delle novità. Dalla nuova Bonas, Sophie Codegoni, ad alcuni nuovi volti del salottino… Da quest’anno al fianco dello Iettatore, Franco Pistoni, ci sarà un volto femminile nelle vesti della partner dell’uomo che flirta con l’aldilà e le tenebre.

La ventiduenne Giorgia Pianta sarà la moglie dello Iettatore, il nuovo personaggio di Avanti un altro

Chi è la moglie dello iettatore? Il nuovo ruolo è stato affidato a Giorgia Pianta, 22enne originaria di Pieve di Sacco, in provincia di Padova. Lavora come modella ed ha iniziato a sfilare giovanissima, aveva appena 14 anni, ed ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. Nel 2019 è approdata alle finali di Miss Italia dopo aver conquistato la fascia di Miss Jesolo nella località in provincia di Venezia. Subito dopo l’approdo in Moto Gp come ombrellina per i piloti con l’esordio a Le Mans con l’Aprilia.

Al Mugello era nel box Ducati e si è rivelata un portafortuna per Francesco (Pecco) Bagnaia, campione del mondo 2022, che ha vinto la gara partendo dalla quinta posizione. “Dopo il risultato mi hanno detto che portavo fortuna e così l’incarico è stato fisso per la Ducati. Sono felice che Francesco sia poi diventato campione del mondo“.

La modella è stata ombrellina del campione del mondo Pecco Bagnaia

Giorgia Pianta, la moglie dello Iettatore di Avanti un altro, si definisce solare, testarda e gelosa. “Il mio 2023 inizia con questa bellissima avventura…Saremo la coppia più tenebrosa che è uscita direttamente dall’oltretomba per raggiungere lo studio di Avanti un altro per cercare (forse) di salvarvi dall’oblio. Vi faremo compagnia per tanti mesi e sicuramente non vi faremo annoiare” – ha scritto sul profilo Instagram alla vigilia della nuova avventura professionale con l’esordio nel corso della seconda puntata del game show di Canale 5.