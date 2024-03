Gianluca Grignani, la prima tappa del tour diventa un incubo: ‘Costretto a fermarmi’ (VIDEO)

Rabbia e imprecazioni. La tappa d’esordio del nuovo tour di Gianluca Grignani si è trasformata in un incubo per l’artista 51enne.

Gianluca Grignani perde le staffe al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna per problemi tecnici: ‘Non va un ca…’

Al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, è andato in scena il Residui di Rock’n’roll del cantante che ben presto ha dovuto fronteggiare problematiche tecniche che gli hanno fatto perdere le staffe. “Qui non va un ca…” – ha sbottato Grignani che si è scagliato contro gli organizzatori del concerto.

“Non capisco perché quello che doveva essere fatto non è stato fatto. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini” – lo sfogo di Grignani in un video che in poco tempo è diventato virale.

Il cantante prima abbandona il palco, poi torna e canta a cappella

“Sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo”. L’artista ha abbandonato il palco furioso ma dopo poco è rientrato e per i fan del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna ha cantato a cappella alcuni dei suoi successi.