Grande Fratello, fiamme e istanti di paura ai fornelli

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello con le fiamme che sono improvvisamente divampate in cucina. L’episodio si è verificato mercoledì 20 marzo mentre Rosy Chin e Federico Massaro stavano cucinando la pasta.

Grande Fratello, manico della pentola va in fiamme mentre Rosy Chin cucina la pasta con Federico Massaro

La chef ha preso un coperchio per la pentola che era già sui fornelli ma non si è resa conto che il manico di plastica aveva preso fuoco. Rosy e Federico si sono allontanati di istinto poi hanno cercato immediatamente di spegnere le fiamme per evitare ulteriori problematiche. Il modello ha provato a soffiarci sopra, poi ha lanciato via il coperchio. A supporto è arrivata la chef che ci ha soffiato sopra con Massaro che ci ha messo un panno sopra per togliere il fumo.

L’iniziale spavento, poi l’intervento dei due inquilini evita il peggio

A questo punto la compagna di avventura l’ha passato sotto acqua. I due inquilini della casa del Grande Fratello hanno rimarcato che le fiamme avevano provocato un’intensa puzza perché il manico era di plastica. L’allarme è immediatamente rientrato anche se per alcuni istanti si sono vissuti momenti di tensione nella casa più spiata dagli italiani.