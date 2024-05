Barbara d’Urso, Nove acchiappatutto: Discovery punta su Carmelita per accendere il pomeriggio

Dopo essersi assicurato due big Rai, Fabio Fazio e Amadeus, Discovery sta lavorando per assicurarsi un’ex conduttrice di punta delle reti Mediaset.

Barbara d’Urso, contatti avviatissimi tra Discovery e il manager della conduttrice televisiva

Sistemato il preserale e il prime time, il Nove punta a fare un salto di qualità nella fascia pomeridiana puntando su chi per anni è stato un punto di riferimento per le massaie con il suo caffeuccio. Secondo Dagospia i contatti tra il manager di Barbara d’Urso, Lucio Presta, e Discovery si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

Inizialmente Carmelita era stata accostata alla Rai ma pare che Pier Silvio Berlusconi abbia mosso passi importanti per sbarrarle le porte di viale Mazzini e pare che abbia manifestato il suo disappunto per la partecipazione a Domenica In. Nelle ultime settimane si è mossa Discovery sapendo di avere la strada spianata e la possibilità di assicurarsi una professionista a cifre contenute.

Carmelita pronta a sfidare Pomeriggio 5 e Matano, ci sarebbe Pier Silvio Berlusconi dietro il veto Rai

Barbara d’Urso firmerebbe un accordo pluriennale ma a cifre decisamente più basse rispetto a quelle che percepiva al biscione. Alla conduttrice sarebbe affidata un programma di intrattenimento pomeridiano con l’obiettivo di dare un’alternativa diversa rispetto a La vita in diretta di Alberto Matano, dominatrice incontrastata della fascia oraria, e di Pomeriggio 5, in netto calo con la conduzione Myrta Merlino e che quasi certamente avrà una nuova padrona di casa dalla prossima stagione (Simona Branchetti). Non è da escludere un programma in prima serata per Barbara d’Urso o un nuovo reality show.