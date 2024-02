Grande Fratello, Marco Maddaloni si confronta con Sergio: ‘Mi decurtano il contratto’

Un concorrente del Grande Fratello sta meditando di lasciare il reality show. Negli ultimi giorni Marco Maddaloni ha più volte manifestato l’intenzione di chiudere l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Sia a Paolo Masella che a Massimiliano Varrese ha riferito che lo farà alla scadenza del contratto. “Devo capire come ha fatto Fiordaliso“.

Marco Maddaloni medita di lasciare il Grande Fratello ma è frenato dal contratto

Concetto che ribadito anche dopo la puntata del 12 febbraio del programma condotto da Alfonso Signorini quando si è confrontato con Sergio D’Ottavi per la nomination ricevuta e soprattutto per le motivazioni addotti dal compagno di avventura. “Dicendo che ho usato toni forti con Beatrice mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico, non sono qui per fare strategie” – ha riferito il judoka sottolineando che non ce la più. “Se ci resto male per la tua nomination devo dirtelo. Se tu mi avessi nominato perché ho le orecchie brutte mi sarei messo a ridere”,

Poi ha ribadito che se non ci fosse di mezzo la questione contrattuale avrebbe già lasciato il Grande Fratello. “Non posso uscire perché mi decurtano il contratto. Voglio andarmene subito e se voi mi cacciate sono contento. Questo te lo dico per farti capire che non mi importa stare qui. Se dico che certe cose non mi stanno bene è perché non passa un bel messaggio” – ha chiosato ribadendo di non aver avuto atteggiamenti feroci.

Il judoka perde le staffe per la nomination di Sergio: ‘Non hai fatto passare un bel messaggio’

Poi si è avvicinata anche Beatrice Luzzi alla quale ha detto che parlerà di quanto accaduto durante la gita ‘fuori porta’ durante la puntata del 14 febbraio del Grande Fratello. In ogni caso Maddaloni è in nomination e rischia di finire al televoto e chissà che il pubblico non recepisca il suo desiderio di lasciare il reality.