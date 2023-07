16 luglio, buon onomastico Carmine, Carmela, Carmelo, Carmen: frasi d’auguri da inviare via WhatsApp e social

Oggi 16 luglio si festeggia la Beata Vergine del Carmelo, una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti. Nella tradizione cattolica la Vergine santa, sotto il titolo di Signora del Monte Carmelo, è la patrona dei Carmelitani e di coloro che si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo. La sua festività liturgica è fissata al 16 Luglio di ogni anno, per commemorare l’apparizione mariana che il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 luglio 1251.

Festa della Madonna del Carmine, perché si festeggia il 16 luglio

Festeggiano oggi tutte le persone che portano il nome di Carmela, Carmine, Carmen e Carmelo. Il nome è di origine ebraica e coloro che hanno il nome Carmen o Carmine in genere sono persone dal carattere burbero ma allo stesso tempo aperto e gioioso. A causa della loro diffidenza non hanno molti amici, ma quei pochi li tiene stretti a se come il bene più prezioso. Sono, inoltre, grandi appassionati di cucina, dove si cimentano sempre ben volentieri.