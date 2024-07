Buon onomastico Carmela, Carmine, Carmen oggi 16 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Oggi 16 luglio si festeggia la Beata Vergine del Carmelo, una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti. Nella tradizione cattolica la Vergine santa, sotto il titolo di Signora del Monte Carmelo, è la patrona dei Carmelitani e di coloro che si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo.

Beata Vergine del Carmelo, l’apparizione mariana del 16 luglio 1251

La sua festività liturgica è fissata al 16 Luglio di ogni anno, per commemorare l’apparizione mariana che il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 luglio 1251.

Il culto mariano, caso unico tra i culti dei santi, affonda le sue radici più profonde ben nove secoli prima della nascita di Maria. Secondo il Primo Libro dei Re, infatti, il profeta Elia – IX secolo a.C. – si stabilì sul Monte Carmelo, una catena montuosa dell’Alta Galilea che si sviluppa in direzione nordovest-sudest da Haifa a Jenin e dove, secondo la tradizione, la sacra Famiglia avrebbe in seguito sostato di ritorno dall’Egitto.

Le origini del culto mariano

Egli vi fondò una comunità di uomini, difendendo la purezza della fede in Dio, vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal.

Lo scapolare. In origine lo scapolare era un indumento senza maniche e aperto sui lati; nel Medioevo veniva utilizzato da monaci e frati per ricoprire l’abito sul petto e sulla schiena.

Oggi l’abitino del Carmelo si è ridotto di dimensioni ed è formato da due pezzetti rettangolari di lana marrone uniti da stringhe; va portato sul petto e sulla schiena.

L’origine ebraica del nome

Il significato del nome. Il nome è di origine ebraica e coloro che hanno il nome Carmen o Carmine in genere sono persone dal carattere burbero ma allo stesso tempo aperto e gioioso.

A causa della loro diffidenza non hanno molti amici, ma quei pochi li tiene stretti a se come il bene più prezioso. Sono, inoltre, grandi appassionati di cucina, dove si cimentano sempre ben volentieri

Buon onomastico Carmine, Carmela 16 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 16 luglio in occasione della ricorrenza della Beata Vergine del Carmelo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Carmelo, Carmela, Carmen, Carmine.

Di seguito alcune immagini e gif per gli auguri di buon onomastico via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 16 luglio tutte le persone che portano il nome di Carmela, Carmine, Carmen e Carmelo.