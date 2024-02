Grande Fratello: gita avvelenata per Beatrice Luzzi e sfogo contro Vittorio, i sondaggi sull’eliminato

Neanche la ‘gita fuori porta’ concessa dal Grande Fratello ha rasserenato gli animi tra gli inquilini della casa più spiata dagli italiani. A far discutere il rapporto tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi, entrambi al televoto, con Marco Maddaloni che avrebbe accusato l’attrice di aver deviato il percorso del modello.

Beatrice si è sfogata dopo la gita: ‘Maddaloni ha detto che ho condizionato il percorso di Vittorio e lui non ha detto nulla’

Al rientro in casa, infatti, Beatrice ha spiegato a Stefano Miele quello che è successo quando si sono recati al ristorante. “Però l’altro giorno che siamo usciti ed eravamo sulle scale del ristorante, sono stata attaccata dal branco. Maddaloni ha detto una cosa assurda… che per tre mesi e mezzo ho condizionato il percorso di Vittorio, no, anzi, ha detto che l’ho deviato. In realtà tutti sanno che io l’ho sempre aiutato a venire fuori” – ha riferito la romana durante lo sfogo manifestando la sua amarezza per il mancato intervento di Vittorio.

“Nemmeno in quella situazione parli? Nemmeno lì ha avuto il coraggio di dire ‘non mi ha mai manipolato, semmai è il contrario, mi è sempre stata vicina’. Io queste cose non posso perdonarle. In questi mesi avevo già avuto tante piccole prove che non potevo fidarmi, quindi adesso basta”.

Sondaggi televoto Grande Fratello, Vittorio Menozzi a rischio eliminazione

Per Beatrice Luzzi non è una cattiva persona ma che preferisce evitare nel contesto della casa. “Non posso contare su di lui né in termini privati che pubblici”. Avventura di Vittorio Menozzi che potrebbe giungere al capolinea nel corso della puntata dell’12 febbraio del Grande Fratello. Secondo i sondaggi diffusi sul web sul possibile eliminato è il concorrente più a rischio con Federico Massaro.