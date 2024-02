Sparatoria alla metro di New York: un morto e 5 feriti: ‘Una donna teneva il figlio e urlava’

Un 35enne è morto nello sparatoria di lunedì 12 febbraio sulla metropolitana di New York, all’altezza del Bronx.

Le cinque persone ferite sono invece una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 e due uomini, di 71 e 28 anni. Sono tutti ricoverati in ospedale in condizioni stabili. La rissa è scoppiata a bordo del treno e poi è proseguita sulla banchina della stazione di Mount Eden Avenue.

Secondo la polizia, i colpi di pistola sono stati esplosi in mezzo alla gente intorno alle 16:38, in un momento della giornata in cui la metropolitana è affollata di turisti e di persone che tornavano a casa dal lavoro. “Stava arrivando il treno e si sono sentite urla di ragazzi. A un certo punto sono partiti almeno sei colpi di pistola” – ha raccontato un testimone, Efrain Feliciano, 61 anni. “Ho visto una donna tenere il figlio e urlare” – ha aggiunto. La sparatoria è avvenuta alla stazione di Mt. Eden, a tre fermate dallo Yankee Stadium.

La persona che ha sparato indossava un giubbotto rosso e aveva il volto coperto da una maschera da sci: avrebbe sparato verso le persone in attesa del treno della linea 4. La polizia, al momento, non ha fornito altri dettagli e non ha spiegato se ci sia stata una lite, o se i colpi siano stati sparati a caso. Il killer è poi scappato, facendo perdere le tracce.

I'm told the victim in today's Mount Eden Avenue station shooting in the Bronx is a man in his thirties. According to police, a single suspect opened fire at bystanders on the station platform at 4:38pm. That suspect is as yet unidentified and still on the loose. pic.twitter.com/lhKFWauiGh