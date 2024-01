L’emozionante visita in ospedale dei Negramaro a Jovanotti: ‘Una stella che brilla’

Visita a sorpresa dei Negramaro a Jovanotti dopo l’operazione. “Siamo andati a trovare nostro fratello Jovanotti in ospedale dopo l’intervento che ha subito in queste ultime ore. È davvero bellezza infinita, sempre, è una stella che brilla e pronta a farlo con una luce ancora più forte di prima”.

Jovanotti ha ricevuto la visita a sorpresa dei Negramaro dopo l’operazione: ‘Ti vogliamo bene fratello’

Lo scrivono i Negramaro sui loro canali social. Siamo andati a portargli un po’ d’amore fraterno, pensavamo… ma alla fine è sempre lui a lasciarti qualcosa di indescrivibile, qualcosa di cui sei tu stesso ad aver bisogno: l’energia di tutto l’universo, in un sorriso e in un abbraccio soli”, dice la band, allegando una foto dell’incontro. “Ti vogliamo bene, fratello! Non vediamo l’ora che sia musica e vita insieme, sul palco e fuori dal palco, ovunque sia… torna presto a splendere per tutti noi!“.

Jovanotti è stato sottoposto il 16 gennaio ad un intervento chirurgico all’Humanitas di Rozzano “per ricostruire il femore che non era allineato correttamente”. L’operazione è durata 8 ore. Il cantante aveva avuto un brutto incidente in bici lo scorso 15 luglio, mentre era in vacanza a Santo Domingo.