Caos concerto Negramaro a Galatina, Giuliano Sangiorgi: ‘Dispiaciuto, problemi anche per mia madre’

Nelle scorse ore era stata la giornalista Selvaggia Lucarelli a denunciare i disagi per il concerto dei Negramaro a Galatina con diverse persone che non sarebbe riuscite a vedere il concerto nonostante il biglietto acquistato regolarmente e chilometri di fila in auto. Sulla questione è intervenuto Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo che si è scusato per l’accaduto.

Disagi al concerto dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi: ‘Mia madre e i parenti sono arrivati quasi a metà concerto’

“Purtroppo abbiamo saputo dei problemi. Io in prima persona sono stato coinvolto: mia madre e i parenti per i quali avevo preso un pulmino sono arrivati ​​quasi a metà concerto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto dove non si sono mai fatti i concerti, come l’aeroporto di Galatina.

Abbiamo pensato giorno e notte a costruire un sogno che fosse degno della vostra grandezza: di tutto quello che ci avete dato in questi anni. Io vi posso dire solo questo: sono molto felice da un lato per tutto l’amore che ci avete dimostrato, ma anche molto dispiaciuto per tutto quello che è successo” – ha riferito il frontman dei Negramaro in un video su Instagram.

‘I disagi non sono dipesi da noi, ho sofferto e sto soffrendo con voi’

Il cantante della band, rivolgendosi ai fan, spiega che i disagi “che non sono dipesi da noi. Mi sembra giusto far sapere quanto io ci tenga a dire che ho sofferto e sto soffrendo con voi, per quella cosa che ci lega: l’amore per la musica, per per il fatto che avete messo l’anima per raggiungere il nostro concerto”.

Sangiorgi ha spiegato che per molti non è stato possibile assistere all’evento e che spera di trovare una soluzione. “Ma spero anche che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente: portare quello che avremmo potuto fare in posti più consoni, abituati ai grandi eventi, a Lecce nel Salento“.