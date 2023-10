Fiorello sui rumors di Jovanotti a Sanremo 2024: ‘Quel genio del male di Amadeus’ (VIDEO)

Durante la puntata del 26 ottobre di Aspettando Viva Rai2 Fiorello ha parlato dei rumors sulla presenza di Jovanotti al Festival di Sanremo 2024 in diretta Instagram:

“Leggo che La Stampa parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival. Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo. Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro'”.

Fiorello ironico: ‘Jovanotti parteciperà a Sanremo 2024 con il brano Lazzaro, Amadeus ha pianificato tutto’

Non poteva mancare l’ironia tipica dello showman sull’amico conduttore: “Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”.