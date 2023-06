Maria De Filippi spegne i rumors sul suo stato di salute e torna subito al lavoro: la foto con Saki

Cosa è successo a Maria De Filippi? La conduttrice televisiva è stata inquadrata più volte durante i funerali di Silvio Berlusconi seguiti al fianco di Silvia Toffanin. In molti sui social hanno espresso preoccupazione per la salute dell’amato volto Mediaset. “Come mai ha gli zigomi gonfi, è successo qualcosa?”

Maria De Filippi in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island dopo i funerali di Silvio Berlusconi

C’è chi ha ipotizzato una reazione allergica e chi il ricorso al trattamento estetico. Di sicuro Maria De Filippi, come riferito dal Corriere della Sera, ha seguito alla lettera l’invito fatto da Piersilvio Berlusconi all’intero entourage del Biscione. “Da domani, però, facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza”. Detto fatto la 61enne ha raggiunto il resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si stanno svolgendo le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island.

La conduttrice ha smentito di avere problemi di salute

In uno scatto del quotidiano di via Solferino Maria De Filippi è ritratta in spiaggia con il il bull terrier Stafforddshire Saki, il cane di proprietà di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara che è stato spesso protagonista di C’è posta per te. Uno scatto con il quale ha smentito anche le voci circolate dopo le esequie del Cavaliere su possibili problemi di salute.