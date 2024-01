Ilary Blasi a Verissimo: invito a cena a sorpresa per Totti, Silvia Toffanin fa il gesto delle corna

A distanza di quasi due mesi Ilary Blasi è tornata a Verissimo per presentare il suo libro Che stupida. La conduttrice è tornata sulla separazione con Francesco Totti spiegando che il primo campanello di allarme arrivò quando l’ex capitano della Roma non si presentò alla sua festa di compleanno con una scusa.

Ilary Blasi su Cristiano Iovino: ‘Citato come teste da Francesco, mi ha fatto aprire gli occhi su di lui’

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha spiegato che avrebbe preferito lavare i panni sporchi in famiglia. “Avrei evitato, ma Francesco è stato il primo a non farlo con quell’intervista al Corriere” – ha aggiunto Ilary Blasi smentendo che quella con l’ex capitano della Roma fosse una relazione aperta. “Se era aperta non se la prendeva per quel caffè”. Poi una precisazione sul rapporto con Cristiano Iovino che pochi giorni prima aveva riferito di aver avuto una ‘frequentazione intima’ con lei.

“Quest’intervista mi sorprende fino a un certo punto. Premetto che è in corso una pesante causa di separazione ed a dicembre Francesco (Totti) l’ha citato come teste. Mi fa un po’ ridere perché per frequentazione intima intendo altro. Però devo ringraziare Cristiano perché al Ronin di Milano nel settembre 2022, dopo l’annuncio della separazione, e mi fece delle rivelazioni su Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

L’invito a sorpresa a Francesco Totti: ‘Faccio il primo passo, aggiungo una tovaglietta ed apparecchio per 5’

Poi Silvia Toffanin ha letto un passaggio del libro in cui tende la mano a Francesco Totti con l’invito a sorpresa di Ilary Blasi. “Mi tocca fare uno sforzo di immaginazione. Siccome ti conosco bene, il primo passo lo faccio io Francesco. Aggiungo una tovaglietta ed apparecchio per 5. Ti metto al tuo vecchio posto, a capo tavola. La coppia può non esserci più ma faremo sempre parte della nostra famiglia. Basta volerlo. Ora scolo gli spaghetti e tutti insieme ti aspettiamo a cena. Verrai”.

La conduttrice televisiva ha ribadito durante l’intervista a Verissimo di domenica 28 gennaio ha ribadito che la porta di casa resterà sempre aperta. “Per ora non si può parlare di famiglia allargata. Anche io preferisco la famiglia tradizionale ma sono pronta ad adeguarmi. Ora non ci sono rapporti. Non lo conosco più, mi sembra di vedere un’altra persona”.

Ilary Blasi invita Silvia Toffanin a scrivere un libro: lei fa le corna

Poi ha scherzato con Silvia Toffanin sul libro. “Mi ha fatto bene, scrivilo anche tu” – con l’amica, compagna di Pier Silvio Berlusconi, che ha replicato con il gesto delle corna. “Bastian così, o vuoi aggiungere qualcosa” – ha aggiunto scherzosamente la conduttrice di Verissimo facendo riferimento al suo attuale partner. In precedenza Ilary Blasi non aveva riferito di non aver chiuso le porte ad un nuovo matrimonio.