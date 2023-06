Bovalino, l’auto finisce in una scarpata mentre vanno alle nozze: morti madre e due figli

È morta anche la tredicenne, Giusy Marvelli, coinvolta nell’incidente stradale, accaduto lungo la strada provinciale che collega Bovalino con Natile di Careri, nel reggino, in cui erano già deceduti la madre, la 39enne Caterina Pipicella, e Giovanni Marvelli, il fratello di 11 anni. Si stavano recando ad Ardore per una festa di matrimonio.

Tragico incidente in provincia di Reggio Calabria, morti la 39enne Caterina Pipicella e i figli di 13 e 11 anni

La ragazza é morta, secondo quanto si è appreso, durante il trasporto in elisoccorso nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La vettura guidata Caterina Pipicella è finita, per causa in corso d’accertamento, in una scarpata. La famiglia è originaria di Natile Vecchio, frazione di Careri. In auto non c’era il papà dei piccoli.

Sul posto le squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Bianco e Siderno che hanno estratto i corpi delle tre persone all’interno dell’abitacolo. La 39enne ed il figlio più piccolo sono morti sul colpo.