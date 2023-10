Michael Chiarello, reazione allergica fatale: muore lo chef star di Food Network

Lo chef Michael Chiarello, acclamato ristoratore ed ex star di Food Network, è morto all’età di 61 anni. Secondo i media americani era stato ricoverato al Queen of the Valley Medical Center di Napa, in California, per un reazione allergica acuta che ha portato allo shock anafilattico.

Era rinomato per la sua cucina californiana con influenze italiane e per numerose apparizioni televisive. A confermare il decesso è stato il Gruppo Chiarello: “Ha trascorso i suoi ultimi momenti circondato da familiari e amici, che hanno rispettosamente chiesto privacy durante questo periodo immensamente triste e difficile” – ha riferito il il portavoce. Michael Chiarello lascia l’ex moglie, Eileen Gordon, e i loro quattro figli Aidan, Margaux, Felicia e Giana.

“Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi duraturi attorno alla tavola.

Mentre affrontiamo questa profonda perdita, teniamo a cuore i momenti che abbiamo amato con lui, sia nelle sue cucine che nei nostri cuori. La sua eredità vivrà per sempre nell’amore che ha riversato in ogni piatto e nella passione che ha instillato in tutti noi per assaporare i sapori della vita.” – ha dichiarato un familiare.

Michael Chiarello si era laureato al Culinary Institute of America di New York all’età di 20 anni. Nel 1985 è stato riconosciuto Chef dell’anno dalla rivista Food & Wine. Ha ospitato programmi su PBS, Food Network, Fine Living e Cooking Channel per un decennio ed è apparso su Top Chef, Top Chef Masters e The Next Iron Chef.

Nel 1987, aveva aperto il ristorante Tra Vigne, acclamato dalla critica, nella Napa Valley, in California, prima di aprire altri ristoranti come Bottega, Coqueta e Ottimo. Si è avventurato anche nella vinificazione nel 1999. Nel 2005 era stato premiato con il Daytime Emmy come miglior presentatore di servizi per il suo programma sulla rete alimentare “Easy Entertaining with Michael Chiarello”. Ha scritto diversi libri.