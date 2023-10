Morto Tommasino, spalla di Fiorello tra spot e siparietti esilaranti: il post dello show man

Tommaso Accardo, per tutti Tommasino, è morto a 84 anni. È stato una storica spalla di Fiorello in vari programmi e spot tv e proprio lo showman con un post ‘Ciao Tommasino’ ha dato la notizia.

Era nato a Gibellina in Sicilia ma viveva a Mentana, in provincia di Roma. e ha lavorato in piccoli ruoli nella pubblicità e nel cinema fino alla scoperta di Fiorello che lo volle con sé in un ciclo di spot e nel varietà Stasera pago io.

Popolare, solare, il piccoletto con i baffi e la scoppola siciliana, è stato una presenza costante che il pubblico non ha dimenticato a giudicare dai tanti commenti social al post di Fiorello. Tommaso Accardo era apparso anche nel ruolo di tifoso italiano nel film comico ‘Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone’ con Gigi e Andrea.