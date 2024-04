Bella ciao, testo e significato (VIDEO)

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione. Il brano Bella ciao è diventato l’inno alla Resistenza e della lotta partigiana durante la II Guerra Mondiale. Il canto popolare italiano è famoso anche all’estero ed è stata interpretata da diversi artisti di fama mondiale. La canzone è tra le ‘colonne sonore’ della serie di successo La Casa di carta, in onda su Netflix. Durante l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid è stato spesso utilizzato nel Flash mob nei giorni di lookdown.

Bella ciao, testo e significato della canzone dei partigiani

Questa mattina mi son svegliato

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

questa mattina mi son svegliato

e ho trovato l’invasor.

Oh partigiano, portami via

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

oh partigiano, portami via,

che mi sento di morir.

E se io muoio lassù in montagna

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

e se io muoio lassù in montagna

tu mi devi seppellir.

Seppellire sulla montagna,

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

seppellire sulla montagna

sotto l’ombra di un bel fior.

E le genti che passeranno,

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

e le genti che passeranno

mi diranno: ” Che bel fior “.

È questo il fiore del partigiano,

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,

è questo il fiore del partigiano

morto per la libertà.