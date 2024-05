Canale 5 rivoluziona i palinsesti: scelta a sorpresa per l’Isola dei Famosi, novità per Endless Love

Palinsesti di Canale 5 rivoluzionati in corso d’opera nel mese di maggio rispetto a quanto era stato inizialmente stabilito.

Mediaset rivoluziona in corsa i palinsesti di Canale 5: Endless Love in seconda serata dal 10 maggio

Non è un mistero che alcune trasmissioni non stanno ottenendo i risultati sperati – Isola dei Famosi – ed anche per una questione di controprogrammazione Mediaset ha deciso di rivedere alcune scelte anche in maniera sorprendente. Il primo colpo di scena riguarda Endless Love che approda in seconda serata da venerdì 10 maggio al termine di Terra Amara.

Una scelta che farà da preludio all’approdo in prima serata della nuova soap turca in vista della chiusura dell’ultima stagione del lungo percorso di Çukurova. La scelta che fa più rumore, come riferito da Davide Maggio, è la nuova collocazione de L’Isola dei Famosi che dal 19 maggio andrà in onda di domenica.

L’Isola dei Famosi trasloca alla domenica dal 19 maggio

Una mossa rischiosa in considerazione dei numeri registrati in questa stagione nel giorno festivo da Canale 5. Evidentemente Pier Silvio Berlusconi confida nei fedelissimi del reality per tenere botta in un prime time che non avrà più Che tempo che fa tra i ‘rivali’ visto che l’ultima puntata andrà in onda il 12 maggio in concomitanza con la semifinale di Amici che traslocherà alla domenica per via della finale dell’Eurovision. Rinviato al 20 maggio Io canto Family così come l’esordio della serie spagnola Zorro.