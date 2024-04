WhatsApp down 3 aprile: il disservizio delle app Meta e la comunicazione

“Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il ​più rapidamente possibile”.

WhatsApp down dalle 20:00 del 3 aprile: ‘Stiamo lavorando per riportare le cose al 100%’

Così WhatsApp scrive sul suo profilo su X dopo il down che ha interessato la chat per un’ora, dalle 20:00 di mercoledì 3 aprile. Altre app del gruppo Meta, come Facebook e Instagram, secondo il sito downdetector.com che monitora i disservizi delle piattaforme online, hanno avuto dei problemi sempre a partire dallo stesso orario.

La situazione secondo il sito sta tornando alla normalità mentre su X, come sempre accade in questi casi, sono comparsi gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown. L’interruzione di WhatsApp arriva a poche settimane da un massiccio disservizio delle app del gruppo Meta che ha bloccato per due ore gli utenti da Facebook, Instagram, Messenger e Threads. Inoltre il down arriva nel giorno dell’annuncio delle novità sull’App per messaggistica istantanea dall’11 aprile.